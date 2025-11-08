Tuttonapoli Bologna-Napoli, probabili formazioni: Conte ha due dubbi, out Gilmour e Spinazzola

Il Napoli di Antonio Conte è arrivato all’ultima gara prima della sosta nazionali, con un bottino forse peggiore di quanto pronosticabile: solo due vittorie in sei partite, due sconfitte, e due pareggi nelle ultime due. Il primo posto in classifica è da prendere con le pinze considerando che dietro ci sono cinque squadre in quattro punti, perciò un successo in trasferta contro il Bologna di Vincenzo Italiano - squadra in ottima salute - farebbe andare tutti alla pausa con un segnale incoraggiante.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte prosegue con il 4-3-3, una possibile novità rispetto alla formazione che ha sfidato l’Eintracht. Tra i pali Milinkovic-Savic, intoccabili Rrahmani e Buongiorno al centro della difesa, così come Di Lorenzo sulla corsia destra, mentre dall’altro lato è testa a testa tra Gutierrez e Olivera, con lo spagnolo favorito. Nessun dubbio sul centrocampo, lo stesso del tricolore: Lobotka in cabina di regia e accanto a lui McTominay e Anguissa. In attacco potrebbe riposare Politano, spazio a David Neres ed Elmas sugli esterni, con Hojlund a fare da riferimento centrale. Non recuperano Spinazzola e Gilmour che non prenderanno parte alla trasferta.

Le ultime sul Bologna

Vincenzo Italiano farà come di consueto delle rotazioni rispetto alla formazione del match precedente. Dunque, nel 4-2-3-1 c’è Skorupski in porta, nel pacchetto arretrato doppio ballottaggio Holm-Zortea e Heggem-Vitik, completano Lucumì e Miranda. È finito ai box Freuler, lo rimpiazza Moro in cabina di regia coadiuvato da Ferguson. A supporto del centravanti Castro, agiranno i tre trequartisti: Orsolini, Odgaard e uno tra Cambiaghi e Rowe, quest'ultimo in pole. È fuori dalla lista dei convocati Immobile, così come Ravaglia e ovviamente Freuler.

Stadio Renato Dall'Ara (Bologna) domenica 9 novembre ore 15:00

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Hojlund, Elmas. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Gutierrez-Olivera 60-40%, Neres-Politano 55-45%, Elmas-Lang 60-40%

Indisponibili: Lukaku, Meret, De Bruyne, Gilmour, Spinazzola

BOLOGNA (4-2-3-1) probabile formazione: Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

Ballottaggi: Holm-Zortea 55-45%, Heggem-Vitik 55-45%, Ferguson-Pobega 60-40%, Rowe-Cambiaghi 55-45%

Indisponibili: Freuler, Immobile, Ravaglia

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net