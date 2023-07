De Paola: "Napoli alternativa virtuosa alla volgarità dei soldi buttati dagli arabi"

"È sotto gli occhi di tutti l’esempio dell’ultimo Napoli campione d’Italia".

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, nel suo editoriale per Sportitalia parlando del caso Lukaku si è soffermato sulla strategia societaria del Napoli: "La vicenda Lukaku è veramente clamorosa, per non dire scandalosa. Dovremmo tutti abituarci a due livelli di calciomercato. Il primo, quello delle scelte attente, ponderate, scrupolose che badano al talento e alle capacità di inserimento di un giocatore in un modello di squadra. Il secondo, banalmente, è quello che insegue il nome del calciatore per richiamare consenso attorno alla squadra e, in alcuni casi, al Paese che lo ospita. In mezzo, i tifosi sempre più abituati a un calcio di “mercenari” che privilegia il traguardo dei soldi rispetto all’attaccamento per la maglia. È sotto gli occhi di tutti l’esempio dell’ultimo Napoli campione d’Italia.

Una squadra organizzata, bellissima a vedersi e che ha centrato pure lo storico traguardo dei quarti di Champions. Gli artefici sono andati via tutti, dall’allenatore al direttore sportivo, al capo dell’area marketing. Con loro anche un giocatore simbolo del campionato: Kim. Probabilmente non sarà il solo. Attenzione, non ci riferiamo mica a un modello sbagliato, anzi, un’alternativa virtuosa alla volgarità dei soldi buttati sul piatto dagli arabi".