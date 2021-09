De Paola: "Napoli-Juventus? Il buonsenso dovrebbe spingere a giocarla la sera

Il giornalista Paolo De Paola a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato delle vicende in casa Juventus: "Napoli-Juventus? Il buonsenso dovrebbe spingere a giocarla la sera. E' chiaro che le squadre dovrebbero giocare sempre i migliori giocatori possibili, ma la questione Nazionali danneggerà a rotazione tutte le squadre. Il mercato? La Juventus ha fatto un grande aumento di capitale, ha rilanciato su un passivo importante, segno che la società vuole andare avanti. non è stato colmato però il vuoto di Marotta. C'è una sorta di diarchia con Agnelli e Nedved da una parte e Arrivabene dall'altra. E Cherubini così può far poco se non contrarre le spese. Allegri sta responsabilizzando una squadra che lo scorso anno non ha espresso il suo vero valore. Per esempio ad Alex Sandro, Kulusevski, Bentancur, De Ligt. Si lavora su questa squadra pensando al futuro".