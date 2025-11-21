KK, De Maggio: "Conte tornato tranquillo, confronto con la squadra sereno"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Al centro sportivo di Castel Volturno c’è stato un confronto molto sereno tra Conte e la squadra. Vi posso dire che è un Conte più sereno: nella settimana pre Bologna è stato molto pressante con la squadra poiché aveva lanciato un campanello d’allarme dopo la sfida di Champions contro l’Eintracht e, dopo la sconfitta del Dall’Ara, ha voluto richiamare tutti all’ordine.

E’ tornato tranquillo dalla settimana di pausa, ha avuto un confronto franco e sereno con il gruppo squadra e tutto lo staff in cui ha detto ‘adesso dobbiamo azzerare tutto e ripartire insieme’. La figura di Lukaku è fondamentale all’interno dello spogliatoio”.