Zoff: "Vi spiego perché confermarsi è più difficile che vincere. E vale anche per il Napoli"

Dino Zoff, ex portiere di Napoli e Juventus, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Rivincere non è mai semplice, è più difficile che vincere la prima volta perché gli avversari, avendo tu già vinto, sono più temibili. Mantenersi vincitori è la cosa più difficile perché contro hai tantissimi nemici sportivi. Il ripetersi è una consacrazione ed è complicato.

In un campionato può girarti tutto bene e poi può arrivare lo Scudetto, poi magari la stagione dopo ti va tutto male ed è più difficile vincerlo. Ma non perché uno si monta la testa. Dopo uno Scudetto non ti monti la testa. Magari la testa puoi montartela se vinci cinque Scudetti di fila, ma dopo uno solo no, almeno credo. Poi è vero che nel Napoli c'è anche chi ne ha vinti due, ma non credo si siano montati la testa".

