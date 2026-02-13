Podcast De Paola torna sul rigore di Vergara: "Un furto deve essere dichiarato? Non funziona così..."

vedi letture

A commentare i fatti del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il direttore Paolo De Paola.

Derby d'Italia che può dirci tanto: "E' una partita non adatta ai tifosi, perché crea ansia. La stessa Inter, dovesse perdere, nonostanteil vantaggio potrrebbe dare ossigeno alle rivali. Un passo falso adesso per la Juve, dopo alcune critiche, si esporrebbero il fianco ad ulteriori critiche. Spalletti spiega di più, è più aperto a una didattica del calcio, Chivu invece fa più silenzi. Nasconde i fatti dietro ai suoi silenzi. Lo stiamo scoprendo, è un allenatore che ha un coinvolgimento della rosa molto ampio, ha coinvolto tutti. L'Inter è favorita, però il calcio ha sempre qualcosa d'imponderabile e la Juve potrebbe fare la sorpresa. E ringrazierebbero tutte le inseguitrici".

De Zerbi, niente Tottenham: "Cosa ha vinto finora? Zero. Deve fare di più. I santoni e i sapientoni li voglio vedere all'atto pratico. Chi si erge a sacerdote delle spiegazioni di vita non mi piace, mi ha stufato. Non è che viene troppo pompato, è lui che si pompa. Ogni volta che parla, dà lezioni di vita".

Napoli-Roma, una sfida che vale la Champions: "Vedo il Napoli sfavorito, gardo la difesa e non c'è Juan Jesus, baluardo nelle ultime partite. Deve mettere Beukema, Rrahmani e Buongiorno non impeccabile ultimamente. C'è una Roma sorniona che ha diverse frecce al suo arco. Il Napoli deve stare attento".

Cosa dice su Vergara e quanto accaduto a Genova? "Quello che ha detto è una questione di educazione, non al calcio ma di vita. Deve essere stigmatizzato quel gesto, quelle parole. Non è stato meno ipocrita. Un furto deve essere dichiarato? Non funziona così, lo sport si basa sulla lealtà".