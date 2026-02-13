Bucchioni: "Senza Champions sarebbe disastro! Ecco il vero problema di Conte..."

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare dei temi principali in casa Napoli: “Sono molto realista: mi sembra faticoso immaginare il Napoli ancora in corsa per lo scudetto. Bisogna partire dal presupposto che il Napoli non vive una condizione “normale”, è in piena emergenza da mesi e l’avrà ancora. Sta facendo i conti con tutti gli infortuni. Il vero obiettivo da centrare è entrare nei primi quattro posti, altrimenti sarebbe un disastro!

Il vero problema è che Conte non può fare cambi, ha i giocatori usurati tipo Lobotka. McTominay bisogna vedere se ce la farà, Lukaku è in difficoltà, Politano non ha i 90′ nelle gambe. E’ una partita importantissima con la Roma ma faccio fatica a pensare oltre: si tratta di uno scontro diretto per la qualificazione in Champions. McTominay determina: se non dovesse esserci, sarà un’assenza che pesa! Ha numeri incredibili, straordinari. In una gara fatta di recupero palla e ripartenze come sarà contro la Roma, McTominay è devastante. Ha scelta del tempo giusta, è bravo sulle palle inattive. Se lo scozzese recupera, la percentuale di vittoria del Napoli sulla Roma aumenta parecchio.

La Roma vuole dominare, Malen ha cambiato volto all’attacco giallorosso. Gasperini non cambierà filosofia di gioco. Se mette due fantasisti dietro Malen, il Napoli dovrà essere molto bravo ad andare negli spazi. La Roma verrà a Napoli per attaccare. Il Napoli deve essere bravo a chiudere le linee di passaggio. Alla Roma non deve essere permesso di giocare, altrimenti diventa difficile”.