De Rossi svela: "Al Boca grazie a Diego. Ho vissuto gli anni del suo grande Napoli e me ne sono innamorato"

Intervenuto in conferenza stampa, Daniele De Rossi motiva la sua scelta romantica di ripartire dal Boca Juniors svelando un retroscena che riguarda Maradona: "Da lì è nato tutto, poi la scelta ha toccato anche gli altri ambiti. Lo seguo da quando ho iniziato a seguire il Boca. Ho vissuto gli anni subito successivi al grande Napoli di Maradona che sono stati gli anni migliori. Non puoi non innamorarti di lui, da lì ho seguito qualcosa e poi l’obiettivo si è spostato su questa follia che c’è qui".