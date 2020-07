De Zerbi a Dazn: "Mancata convinzione,. Noi come il Barça? Gattuso è furbo, ha caricato la squadra..."

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato nel post partita ai microfoni di Dazn: "Non ho tanto da rimproverare, abbiamo fatto bene nel primo e nel secondo tempo. L'-10 di Hysaj è arrivato da una situazione rivedibile. Devo chiedere un po' più di convinzione, anche per vederci uscire con i tre punti, possiamo fare qualcosa in più. E' una squadra giovane, abbiamo tanti infortunati, però chi c'era in campo oggi è forte, si poteva mettere più convinzione.

Il Napoli è forte, gioca e pressa, ma anche noi abbiamo rubato palla nella loro metà campo. Loro sono venuti alti a prenderci e noi uguale, qualche volta abbiamo sbagliato ma fa parte del film della partita.

Io parlo di convinzione non perchè perdiamo o vinciamo, il problema è che sono troppo innamorato dei miei giocatori e li reputo più bravi dell'opinione pubblica ma non penso di sbagliarmi, se chiedo qualcosa in più è perchè sono convinto che possano darlo.

Se veniamo a Napoli e giochiamo contro il Napoli non possiamo prendere il primo gol di Hysaj in quel modo lì. La convinzione è anche nel passaggio nel trovare la soluzione determinante. Convinzione è anche quando dobbiamo determinare, possiamo e dobbiamo dare qualcosa in più in questo senso.

Traorè? La partita nei primi 5 minuti l'abbiamo fatta meglio noi, poi dopo siamo calati e ci siamo abbassati, abbiamo forzato delle giocate e ci siamo abbassati. Nel primo tempo però abbiamo avuto occasioni, non voglio sapere niente dei fuorigioco, mi fido, però mi dicono che non sono kilometrici.

Noi come il Barcellona? Rino ha tirato fuori questa cosa del Barcellona per caricare la squadra, ha fatto il furbo, ma noi non cerchiamo di imitare nessuno. Sappiamo la nostra dimensione e dove possiamo arrivare, è chiaro che siamo ambiziosi e vogliamo cercare di fare sempre di più. Io corteggiato? Non è un problema, adesso dobbiamo finire il campionato, ho firmato un rinnovo e se non ci saranno grandi capovolgimenti sarà un piacere ripartire da questa squadra, mantenendo i big e iniziare il prossimo campionato come stiamo finendo questo".