De Zerbi, debutto europeo con sicurezza: "Passeremo il turno col Genk"

Esordio europeo per Roberto De Zerbi sulla panchina dello Shakhtar. Questa sera gli ucraini giocheranno in Belgio contro il Genk, partita d'andata del terzo turno di qualificazione in Champions League: "Sono sempre nervoso, ma allo stesso tempo ho fiducia in me e nella squadra. Giocheremo contro un avversario forte ma crediamo di poter vincere e superare il turno". Fra sette giorni il ritorno a Kharkiv.