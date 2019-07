Del Genio: "4-4-2? Sì, ma poi andranno tre trequartisti dietro la punta. Dipende da come lo si legge..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato su come giocherà il Napoli: "4-4-2? Sì, ma poi in fase di possesso Ancelotti va con tre giocatori dietro la punta, quindi si giocherà con due centrali, due laterali bassi, due centrocampisti e tre trequartisti dietro la punta. James? Può giocare anche dietro la punta, oltre che a destra. Mertens quindi potrebbe alternarsi anche con Milik come punta. A sinistra Insigne può alternarsi con Younes, ma a quel punto i centrocampisti dovranno fare i centrocampisti e non i falsi esterni come hanno fatto Fabian e Zielinski. E' quello che si dicono anche allenatore e società, mica prendono gli acquisti e poi al primo allenamento li buttano in un discorso... si compra in base ad una decisione già fatta su carta, tant'è che se non arriva uno c'è già un'alternativa per coprire quel ruolo e liste di obiettivi già fatte".