Del Genio: "Allegri non da progetto Napoli, meglio non tenerlo in conto! Su Sarri..."

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' sulle possibilità per la panchina del Napoli il prossimo anno, quando andrà via Rino Gattuso: "Io Allegri non lo tengo proprio in conto per il Napoli. Si parla di progetto nuovo, con ingaggi più bassi, e poi il Napoli prende Allegri? Con lui è impossibile fare quest'opera, per cui non mi sembra possa essere un profilo da Napoli. Sarri? E' un nome particolare. E' rimasto scottato dall'esperienza alla Juventus in cui non ha potuto esprimere il suo calcio e magari tornare al Napoli, senza calciatori top, potrebbe fare al caso suo".