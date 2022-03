Del Genio: "Anguissa-Lozano recuperano? Spalletti non cambierà i titolari"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Non credo ci saranno sorprese di formazione, forse può cambiare qualcosa coi cambi. Non è il momento di fare scelte inedite in questa fase della stagione. Per intenderci, Lobotka e Politano giocheranno comunque, con Anguissa e Lozano recuperati che potrebbero vedersi a gara in corso e non all'inizio".