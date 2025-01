Del Genio approva Billing: “Buona alternativa! Ha tiro, colpo di testa e inserimento”

vedi letture

Nel corso della trasmissione '4-4-2' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio

Nel corso della trasmissione '4-4-2' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: “Billing? Nessuno ne aveva parlato, va benissimo per sostituire Folorunsho che era evidentemente scontento. Buon giocatore Folorunsho ma lo puoi sostituire con tanti profili in giro. Billing ha tiro, colpo di testa, inserimento, come alternativa alle mezzali può essere buona.

Ma per sostituire Kvara mica pensate sia così facile. Chi lo vuole accompagnare all’aeroporto deve pure andare a prendere uno forte come lui. Si parla di Zhegrova ma il Lille è in piena corsa per qualificarsi agli ottavi di Champions e sarebbe l’ennesimo mancino a destra. Non dico non sia vero perché non ne so nulla, ma non mi pare così facile come dite”.