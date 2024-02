Del Genio approva cambio Kvara: "Mossa azzeccata! I big escono anche nelle altre squadre..."

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI DILAGA 4-1 A BARI ED AGGANCIA I PLAYOFF: IN EVIDENZA VIGLIOTTI Il Napoli Primavera ha battuto il Bari per 4-1 nella 18esima giornata del campionato Primavera 2 al centro sportivo "Palmiotta" di Modugno. Il Napoli Primavera ha battuto il Bari per 4-1 nella 18esima giornata del campionato Primavera 2 al centro sportivo "Palmiotta" di Modugno. LE ALTRE DI A BOLOGNA, MOTTA NON SI NASCONDE: "ORMAI GIOCHIAMO PER QUALCOSA PIÙ GRANDE DI NOI" (ANSA) - BOLOGNA, 22 FEB - La corsa continua. Domani sera il Bologna scenderà in campo al Dall'Ara, alle 20.45: avversaria di giornata il Verona. Il Bologna è reduce da quattro vittorie consecutive con Sassuolo, Lecce, Fiorentina e Lazio e vola, quarto a... (ANSA) - BOLOGNA, 22 FEB - La corsa continua. Domani sera il Bologna scenderà in campo al Dall'Ara, alle 20.45: avversaria di giornata il Verona. Il Bologna è reduce da quattro vittorie consecutive con Sassuolo, Lecce, Fiorentina e Lazio e vola, quarto a...