Del Genio: "C'è chi invoca ancora il 4-3-3, a Roma nella ripresa col 4-3-3 persino peggio!"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha espresso delle precisazioni dal punto di vista tattico: "Per chi parla sempre di 4-3-3 come risoluzione a tutti i problemi, Gattuso l'ha proposto nel secondo tempo contro la Lazio e le cose sono persino peggiorate. Forse manco se ne saranno accorti. Non perdiamo tempo dietro ai moduli, si vince e si perde per l'interpretazione".