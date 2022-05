Del Genio: "Carisma Ibra? Il Milan ha vinto per gente che ha fatto la differenza in campo"

"Io ho visto Leao che spaccava le partite da solo partendo palla al piede, i discorsi lasciano il tempo che trovano e tutti ripetono il carisma e la personalità".

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ibrahimovic? Si parla tantissimo di Ibra decisivo nella vittoria dello spogliatoio. E’ stato utile, ma io vedo il calcio in un altro modo. Per me il Milan ha vinto lo Scudetto per Maignan Tomori Leao Tonali e gente che ha fatto la differenza in campo, non detto per i discorsi nello spogliatoio. Io ho visto Leao che spaccava le partite da solo partendo palla al piede, i discorsi lasciano il tempo che trovano e tutti ripetono il carisma e la personalità. Io spero che Kvaratskhelia o altri facciano lo stesso, non che abbia il carisma”.