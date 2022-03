Del Genio: “Chiederanno a Spalletti dei cambi? Le conferenze ormai sono meeting motivazionali”

Nel corso della sua trasmissione su Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio si è espresso così

Nel corso della sua trasmissione su Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio si è espresso così: "Capisco le gerarchie ed al 45’ pareggiavi nonostante tanti giocatori deludenti, ma poi prendi gol ad inizio ripresa e perché attendi venti minuti avendo tanti cambi di valore in panchina? Qualcuno gli chiederà mai dei cambi? Le conferenze del Napoli sono diventati meeting motivazionali, sulla mente, quei raduni da venditori. Si dovrebbe parlare di questo, non di mentalità e carattere che subentrano dopo quando il Napoli non riesce a fare la sua solita partita palla a terra. Il Napoli ha bisogno di giocare bene altrimenti non fa risultati. Detto questo complimenti a Maldini e Pioli anche per le proteste, tutto quello che il Napoli e Spalletti non hanno fatto sui torti arbitrali e non lo farò neanche io oggi".