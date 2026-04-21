Del Genio: “Con dati così bassi in attacco, il 2º posto è un miracolo. Conte dia spiegazioni!"

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"Il Napoli è 7° per xG, 8° per tiri in porta e 8° per tocchi in area. Questi tre dati messi insieme rendono quasi miracoloso di essere al secondo posto"

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso di Ne Parliamo il Lunedì, ha parlato del problema offensivo del Napoli: "Quindi l'unica cosa buona è il secondo posto e lui dice pure che il secondo posto non è buono... Il parametro che ho scelto, non so se è quello giusto però è uno di quelli possibili, è tutte le partite in cui hai prodotto un xG sotto l'1.0: vuol dire che hai attaccato male e sei poco pericoloso e hai lasciato le occasioni alle avversarie. Sono più di 20 su 45 partite: io combatto anche la frase 'il Napoli gioca sempre male', ce ne sono alcune molto buone.

Quindi quasi metà e metà, però 20 giocate con un xG sotto l'1.0 e il Napoli è settimo per xG, ottavo per tiri in porta e ottavo palloni giocati in area di rigore avversaria. Questi tre dati messi insieme rendono quasi miracoloso di essere al secondo posto e il quarto attacco, dovresti essere quinto posto e ottavo attacco. A tutto questo si aggiunge la new entry drammatica che sei l'ottava miglior difesa. Queste sono domande da fare a cui Conte deve dare risposta".