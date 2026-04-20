Montervino: “Caschiamo nel gioco di Conte: parliamo di lui e non della partita gravissima!”

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Nel corso di Ne Parliamo il Lunedì su Canale 8, è intervenuto l'ex calciatore azzurro ed oggi opinionista Francesco Montervino che ha commentato le parole di Antonio Conte sulla stampa. queste le sue dichiarazioni: "Ci siamo cascati, sono 14 minuti di trasmissione e stiamo parlando di quella che io da inizio anno attacco, una cattiva comunicazione da parte di Conte. Io molto spesso mi sono legato al suo modo di comunicare che non condivido, o di non-comunicare come sta accadendo, e per l'ennesima volta ci siamo cascati perché lui invece è un grande comunicatore.

Ha spostato per l'ennesima volta l'attenzione da quella che è la gravità di quella che è la qualità del gioco del Napoli. Sono due giorni che si parla di questo. Io oggi torno sui miei passi e dico che Conte è un grande comunicatore, perché per l'ennesima volta ha completamente spostato l'attenzione su altro".