Padovan replica a Conte: "Non strumentalizziamo, ha sbagliato lui a parlare di Nazionale!"

vedi letture

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: “Sarà un caso, ma quell’uscita di Conte è coincisa con dei risultati pessimi della sua squadra. Credo abbia avuto un effetto sulla squadra perchè se l’allenatore dice che prenderebbe in considerazione l’ipotesi Nazionale vuol dire che si sta proponendo come ct. Credo che Conte abbia sbagliato l’uscita e adesso sta cercando di riparare in maniera goffa anche perchè non è vero che si strumentalizzano le sue parole, è stato chiaro. La sua uscita non è stata felice e il Napoli ne sta pagando le conseguenze. Ci sono modi e modi di finire un campionato e un conto è finire secondi e un altro è finire quarti. Conte dice che non fa differenza, ma neanche questo è vero.

Quest’anno Conte non ha fatto bene come prima, 3 settimane fa si discuteva se questo campionato fosse aperto e non era perchè il Napoli andava forte, ma perchè l’Inter andava piano per cui questo scudetto lo vince l’Inter senza aver fatto nulla di straordinario. E’ stato il Napoli a non fare bene perchè è vero che gli infortuni hanno pesato in maniera decisiva, ma se guardiamo la stagione in generale è deludente. In Champions non si è qualificata, ci sono buchi neri clamorosi anche in coppa Italia e solo la Supercoppa è poco per una squadra che si era rinforzata tantissimo: doveva essere l’anno della conferma e così non è stato. Conte in Italia è il migliore, ma ha la testa dura e quindi si fissa sui suoi 15/16 giocatori e fa giocare solo loro. Si intestardisce sulle sue scelte e se non ci fossero stati gli infortuni, Vergara non sarebbe mai uscito. Conte ha già fatto il ct e non l’ha fatto molto bene. Lui è fin troppo prudente con i giovani per cui non credo sia la persona ideale".