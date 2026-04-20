Caiazza: “Ho sempre difeso Conte, ma serve rispetto: attacca e non fa conferenze da 6 mesi”

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Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’ su Canale 8, è intervenuto il giornalista de Il Roma Salvatore Caiazza che ha risposto alle parole di Antonio Conte sui giornalisti. Di seguito le sue dichiarazioni: "Davanti a certe affermazioni, io credo che la comunicazione sia una questione di rispetto, siccome Conte non parla da sei mesi con noi ma neanche con Sky. Prima la scusa era che c'erano tre partite durante la settimana, poi sono finite le tre partite e non abbiamo più saputo il perché Conte non volesse parlare, perché credo sia lui a non voler parlare, non credo che Conte si faccia imporre il silenzio dal club o dall'ufficio stampa. Quindi, rispetto per rispetto: tu vieni in conferenza stampa il sabato - o la domenica se si gioca il lunedì - e parli con tutti. Perché altrimenti facciamo congetture, ti costruiamo qualcosa addosso che poi non ti sta bene".

Nell'immediato post-partita, Antonio Conte si era espresso così sulla stampa:

"Quello che io posso dire è che queste sono situazioni dove più siamo tutti zitti meglio è, anche perché diamo solamente fiato alle trombe a chi non vuole bene al Napoli e cerca di creare confusione, così come due giorni fa è uscito un articolo: una squadra vecchia a cui bisogna svecchiare, giocatori che devono andare via, nomi e cognomi. Io penso che non sia giusto questo, è una mancanza di rispetto nei confronti di calciatori che comunque stanno qui da tanto tempo, hanno vinto due scudetti, una Supercoppa e io penso che ritrovarsi sul giornale che sicuramente non verrà rinnovato il contratto a questo, quest'altro va via… Facciamoli rifare agli altri, ma a Napoli stesso io dico: ma perché ci vogliamo fare male da soli? Perché? Allora io dico tutte queste voci sicuramente non fanno bene alla squadra, è una mancanza di rispetto nei confronti di gente che comunque ha fatto sognare la città. E questo mi dispiace, mi dispiace, però è una cosa che io sto vedendo, sto vedendo perché Napoli stessa è molto controversa, c'è chi aiuta e chi distrugge e chi rompe le scatole. A me dispiace perché già c'erano delle scatole da altre parti, quando siamo in casa nostra cerchiamo di stare compatti e uniti invece di farci del male da soli. Ripeto questa storia, alla fine non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire".