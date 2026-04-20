Garbo: "Lazio facilitata da un Napoli senza forze e mordente"

vedi letture

"La Lazio ha fatto una grandissima partita a Napoli. Corsa Champions? Mi sembra praticamente chiusa e a Juve potrebbe puntare al secondo"

Il giornalista Daniele Garbo, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, ha parlato dei temi principali circa la Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

La corsa Champions è definitivamente conclusa?

"Mi sembra praticamente chiuso. E la Juve potrebbe puntare al secondo posto che sarebbe straordinario e ascrivibile solo a Spalletti. La svolta della Juve della Roma è stata la partita dell'Olimpico".

Roma, come finirà con Gasperini?

"Fino a venerdì ero convinto che sarebbe rimasto Gasperini, visto quello che ha detto sabato credo che ora vada via. E' una società sempre assente, hanno cambiato 6 allenatori, hanno speso tanto senza andare in Champions. Il problema sono i Friedkin, che non capiscono di calcio e dovrebbero affidarsi a chi ne capisce. Il problema sono loro, non gli allenatori".

Che dice invece della Lazio?

"La Lazio ha fatto una grandissima partita a Napoli, facilitata da un Napoli senza forze e mordente. A Roma invece devono decidersi ora cosa fare, su chi puntare. Devono decidere cosa fare da grandi".