Garbo: "Lazio facilitata da un Napoli senza forze e mordente"
Il giornalista Daniele Garbo, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, ha parlato dei temi principali circa la Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.
La corsa Champions è definitivamente conclusa?
"Mi sembra praticamente chiuso. E la Juve potrebbe puntare al secondo posto che sarebbe straordinario e ascrivibile solo a Spalletti. La svolta della Juve della Roma è stata la partita dell'Olimpico".
Roma, come finirà con Gasperini?
"Fino a venerdì ero convinto che sarebbe rimasto Gasperini, visto quello che ha detto sabato credo che ora vada via. E' una società sempre assente, hanno cambiato 6 allenatori, hanno speso tanto senza andare in Champions. Il problema sono i Friedkin, che non capiscono di calcio e dovrebbero affidarsi a chi ne capisce. Il problema sono loro, non gli allenatori".
Che dice invece della Lazio?
"La Lazio ha fatto una grandissima partita a Napoli, facilitata da un Napoli senza forze e mordente. A Roma invece devono decidersi ora cosa fare, su chi puntare. Devono decidere cosa fare da grandi".
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