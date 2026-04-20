Rampulla: "Conte ha ragione! Chi si ricorda dei secondi? Nessuno"

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"Può essere una frase brutta ma per chi gioca alla fine è così. Chi si ricorda dei secondi? Ha ragione, si ricorda la vittoria, dappertutto è così"

L'ex portiere ed oggi opinionista Michelangelo Rampulla, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, ha parlato dei temi principali circa la Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Inter, Scudetto ormai vicino:

"Devi avere un crollo totale per far tornare le altre. Sembrava esagerato che si riaprisse il discorso e lo abbiamo visto. ha avuto un piccolo passaggio a vuoto, le altre ne hanno approfittato e ora che ha ripreso il cammino si vede che il vantaggio c'era".

Conte dice che il secondo è il primo dei perdenti:

"Può essere una frase brutta ma per chi gioca alla fine è così. Chi si ricorda dei secondi? Ha ragione, arrivare secondo, dappertutto, è così. Si ricorda la vittoria, non chi arriva secondo".

Cosa aggiunge sul Napoli?

"Ci sta avere infortuni a ripetizione un anno. Sono sicuro che stanno facendo riflessioni su come è andata l'annata e dove migliorare, se si poteva fare meglio. Conte starà parlando con il suo staff per migliorare la situazione, ma è normale".

Rimarrà Conte?

"Tutti dicono che è il migliore in Italia, chi prendi se lo mandi via?

La corsa Champions è definitivamente conclusa?

"Tutto dipenderà da Milan-Juve. Ci sono 5 punti ora, credo che se la Juve dovesse fare risultato a San Siro, credo che sia fatta. Il vantaggio c'è su Roma e Como".