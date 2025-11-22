Del Genio: “Condivido la scelta di Conte sul centrocampo, ecco vantaggi e svantaggi”

vedi letture

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato di Napoli-Atalanta in programma stasera: “Se davvero il Napoli giocasse a tre, ci sarebbe il dubbio se si giocasse fra Beukema e Juan Jesus, pare con l'olandese favorito stanno le ultime notizie che arrivano da Castel Volturno. Potrebbe essere Beukema centrodestra, Buongiorno centrosinistra e Rrahmani centrale. Poi per quanto riguarda il centrocampo è obbligata la scelta, quindi con Lobotka ci sarà McTominay in una posizione un po' più arretrata stavolta. Di Lorenzo e Gutierrez sulle corsie esterne e poi dietro Hojlund due giocatori diciamo esterni, trequartisti, poi vedremo la collocazione precisa, se saranno più in ampiezza, se saranno più dentro il campo per dare spazio ai quinti. I due si legge che possano essere addirittura Lang e Neres insieme, un po' mi sorprenderei. Però vediamo se Conte alla fine decide per questa mossa a fronte di quella un po' più difensiva, di mettere un terzo difensore al posto del centrocampista che non c'è però, mettere due attaccanti dietro Hojlund e non uno come Elmas e forse turno di riposo anche per Politano. Però comunque sono quattro giocatori in ballottaggio per le due maglie dietro Hojlund.

Con questo cambio tattico quali sono i vantaggi e quali sono gli svantaggi? Per me c'è il rischio sempre, avendo un difensore in più e un centrocampista che si inserisce molto bene in meno. Sarebbe stato diverso se tenevi Elmas e tre centrocampisti, ma stasera a tre è difficile giocare. Su questo condivido la scelta di Conte che passa a due centrocampisti, perché tre centrocampisti ce ne sono pochi in questo momento a disposizione con Gilmour ancora fuori. Chiaramente la forza del Napoli è stato l'inserimento dei centrocampisti, sia di Anguissa, sia di McTominay. Anche Elmas è un altro giocatore che c'ha dei tempi di inserimento per attaccare la porta avversaria. Oggi due non ci sarebbero, uno non ci sarà sicuro, Anguissa, un altro non c'è e non ci sarà per molto tempo De Bruyne, un altro parte dalla panchina. Quindi resta solo McTominay, che dovrebbe avere comunque anche degli altri compiti. Poi vediamo, perché sono curioso anche di vedere se si va. Il vantaggio potrebbe essere quello di avere gli attaccanti esterni, in questo caso forse meglio definiti trequartisti, più vicini alla prima punta. Quindi non più le mezzeali, ma gli attaccanti esterni".