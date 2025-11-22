Come finirà Napoli-Atalanta? I pronostici di Caressa e Zazzaroni
Come finirà Napoli-Atalanta? Nel consueto appuntamento del sabato mattina durante 'Deejay Football Club' su Radio Deejay, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno fatto i pronostici per la 12esima giornata di Serie A.
Questi i pronostici del direttore del Corriere dello Sport: "Cagliari-Genoa X. Udinese-Bologna 2 secco, anche se ci mancano undici infortunati. Fiorentina-Juventus 1, lo avevo messo anche nel podcast. Napoli-Atalanta 1, Verona-Parma X, Cremonese-Roma 2, Lazio-Lecce 1, Inter-Milan 1 o 2 anche se ho detto che finiva 3-3, Torino-Como 1, Sassuolo-Pisa 1 con gol di Berardi".
Il telecronista e conduttore di Sky Sport è parzialmente d'accordo con Zazzaroni: "Cagliari-Genoa 2, Udinese-Bologna X, Fiorentina-Juventus X, Napoli-Atalanta 1X, Verona-Parma 1, Cremonese-Roma 2, Lazio-Lecce 1, Inter-Milan X, Torino-Como 1, Sassuolo-Pisa 1".
