Il doppio ex Reja: "Conte ha dato la scossa, ma Palladino non avrà paura"

Intervistato dalla Gazzetta della Stampa, il tecnico doppio ex Edy Reja ha parlato della sfida tra Napoli ed Atalanta che vivono momenti particolari: "Le due squadre sanno governare le burrasche. Percassi ha un vantaggio straordinario: essere stato calciatore e dunque saper annusare il vento. E De Laurentiis una naturale freddezza a maneggiare il pericolo e ad affrontarlo. Sono due vincenti".

Sulle due squadre: "Non so come se la passi emotivamente il Napoli, che però è a due punti dal primo posto. Conte starà assai meglio di due settimane fa: il gol di McTominay è di una bellezza accecante. E Palladino, con una carriera da calciatore alle spalle di quel livello e un impatto da tecnico così autorevole, non avrà paura".

C'è ancora qualcosa di Gasperini nell'Atalanta?

"Senz’altro. Poi a Juric ha detto male, ma Gasperini ha lasciato un’eredità strepitosa. Il suo calcio è diventato modello internazionale. E la Roma, come si vede, ha imparato in fretta dal suo tecnico. Palladino porta in sé motivazioni nei calciatori".

Il Napoli dovrà scuotersi...

"Conte ha cercato la scossa, deve aver colto qualcosa e ha voluto incidere caratterialmente sulla squadra".