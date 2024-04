Del Genio: “Conte? Ben venga perché è garanzia di grandi investimenti, non della vittoria”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri'

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri': “Forse De Laurentiis si è affrancato dall’idea del 4-3-3 perché tutti gli allenatori accostati al Napoli fanno sistemi diversi. È sbagliato partire dal presupposto che l’anno prossimo il Napoli deve vincere, deve fare una squadra molto competitiva e confrontarsi con le altre.

Per me può arrivare anche un allenatore che non deve vincere e vince anzichè uno che ha l’etichetta del vincente e non vince, ad esempio Benitez e Ancelotti. Io non dico ben venga Conte perché è garanzia di vittoria, ma ben venga perché è garanzia di investimenti importanti e di miglioramento dell’organico”.