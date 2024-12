Del Genio: “Conte non aveva voglia, meglio non fare conferenza. Non c’è clima negativo, anzi…”

vedi letture

Intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss, il giornalista Paolo Del Genio commenta la conferenza breve di Conte, otto minuti appena di domande e risposte sintetiche, alcune solo con una frase.

"Domande scontate in conferenze? In generale, ma oggi Conte non aveva voglia di rispondere e in questi casi forse è meglio non farla la conferenza stampa anche perché molti fanno tanti km per andarci essendo a Castel Volturno la sede del Napoli. Quando chiedi in generale c’è bisogno della volontà del tecnico di approfondire.

Critiche? Non drammatizzerei, non vedo una categoria stampa o tifosi contro anzi un clima bellissimo anche a favore di Conte. Poi nel mio caso se dico che siamo lì grazie a lui e contestualmente dico che si poteva fare quel cambio non mi pare di aver detto chissà cosa. Poi forse a Conte arrivano situazioni negative come se fossero studiate a tavolino per attaccarlo come l’acquisto di Lukaku ma non è il momento e da qui ad avere l’atteggiamento di oggi ce ne passa. Lui per il professionista che è e per quanto incassa deve prendersi il bello e il brutto della professione”.