Del Genio: "Conte non schiererà sempre i Fab Four, ha tre alternative buone"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Dalle parole di Conte mi è parso di capire che Buongiorno è pronto e quindi può giocare. Siamo vicinissimi al giorno in cui Buongiorno va a prendersi la sua maglia da titolare. Inter-Juventus? Tifo per il pareggio. Quando si è individuata la pericolosità precisa delle avversarie, puoi dare una risposta secca. Invece oggi, alla terza giornata, bisogna fare un discorso matematico. Per cui vai col pareggio".

Rinunciare ai Fab Four a centrocampo? Non credo oggi. A volte capiterà, ma non oggi. Perché non ci sono ancora alternative che giustificano il cambio. Un Lang in grandissima forma, un Neres a sinistra, Elmas e non solo. Questi giocatori ci sono, rappresentano soluzioni, per cui credo che i quattro centrocampisti non sempre partiranno tutti insieme, ma uno di loro in futuro partirà dalla panchina".