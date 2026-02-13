Del Genio: "Conte se accetta di restare deve smettere di lamentarsi di tutti"

Paolo Del Genio, giornalista di Canale 8, ha parlato a Linea Calcio: "Conte e De Laurentiis parlano la stessa lingua e viene comunque messo al corrente delle possibilità economiche del Napoli senza plusvalenze che non ci saranno proprio e con acquisti che peseranno sul bilancio. Conte non può pretendere quello che non si può fare, al massimo dirà che non vuole allenare più una squadra che non può investire certe cifre e magari va via, come ha fatto già con Inter e Juve. Ma se accetta di lavorare una società costretta a cambiare il tipo di mercato e la scelta di calciatori, poi deve accettarlo bene, senza però rimettere sul tavolo le cose che non vanno bene parlando di mercato, strutture etc.

Se la smette di attaccare tutti diventa il numero uno e il favorito per restare sulla panchina del Napoli".