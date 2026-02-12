Cassano: “Con Buongiorno in campo il Napoli gioca in 10! Sta facendo disastri allucinanti”

Antonio Cassano, ex calciatore e attuale opinionista sportivo, si è così espresso a Viva El Futbol sul momento del Napoli e sulla lotta Scudetto: "La cosa che mi impressiona del Napoli è che con Buongiorno si gioca uno in meno. Oggi è improponibile. Per me prima era meglio sia di Bastoni e Calafiori, forse lo penso ancora, ma sta facendo cose allucinanti come difensore. Si vede che ha paura, con il Genoa ha fatto un disastro. Se non sei in fiducia non puoi dribblare. Un disastro.

E il Napoli in questo momento qua sta giocando con un genio in panchina che porta la barca in porto. L'allenatore sta giocando con quattro giocatori: McTominay, Hojlund, Lobotka e Vergara, il ragazzino, che sta trascinando la squadra nelle ultime tre partite. Scudetto? L'Inter ormai è andata, ma sono convinto che il Napoli finirà comunque davanti al Milan. Il Napoli è una squadra grazie al suo allenatore".