Del Genio: "De Bruyne non è una sorpresa! Prende il posto di Raspadori nel nuovo assetto"

Del Genio: "De Bruyne non è una sorpresa! Prende il posto di Raspadori nel nuovo assetto"
Oggi alle 15:00Le Interviste
di Pierpaolo Matrone

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "De Bruyne? Non sono affatto sorpreso del suo impatto, l'ho visto tante volte negli ultimi anni. De Bruyne prende il posto di Raspadori se pensiamo al finale della scorsa stagione.

Inoltre la presenza di De Bruyne aiuta anche gli altri, compreso McTominay. McTominay partendo da sinistra può segnare tanto perché viene in area e può segnare ancora di più con De Bruyne rispetto a quando c'era Raspadori, perché quest'ultimo intasa di più l'area mentre De Bruyne resta più fuori".