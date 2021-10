Del Genio: "Difensori contati: Mario Rui da comprendere e preservare, non da attaccare"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato del ko contro lo Spartak: "Bisogna fare delle osservazioni ed alcuni le fanno oggi, dopo la sconfitta, ma si potevano fare anche prima. Le difficoltà sono in difesa: è la migliore del campionato grazie solo a 4 giocatori e tra questi c'è il giocatore che ha sbagliato con lo Spartak. Il Napoli ne può presentare 4, gli altri, e Spalletti lo fa capire con le rotazioni, non li può neanche presentare. Per chi vuole il bene del Napoli e comprende il gioco del calcio, Mario Rui è da comprendere e preservare dai troppi impegni e non da attaccare ed ho notato un giornalismo di bassissimo livello".