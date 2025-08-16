Del Genio: "Difficile gestire situazione portieri! Conte può averli stimolati o stressati..."
Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Meret-Milinkovic? E' strana quell'affermazione 'Se uno dei due prenderà il sopravvento'. Potrebbe essere anche stimolante, ma bisogna fare un discorso: metterli in competizione in questo modo può significare in senso positivo stimoli totali, una gara a chi fa meglio, un beneficio per la squadra.
Ma può anche significare uno stress per i due portieri, una voglia di mettersi eccessivamente in evidenza da parte dei due portieri, cosa che già mi è parsa nel gol subito contro l'Olympiacos da Milinkovic-Savic, è stato un eccesso. Magari l'ha fatto per carattere, ma potrebbe essere determinato anche dalle parole di Conte. Magari Milinkovic-Savic, per dimostrare di dare maggiori garanzie in quelle cose di Meret che Conte ritiene insufficienti, vuole dimostrare che le ha tutte lui queste caratteristiche.
Secondo me è una situazione sul filo, difficile da gestire. Contro il Sassuolo potrebbe giocare Milinkovic-Savic. Non credo che siamo al 'Sbagli, esci', altrimenti impazziscono entrambi".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro