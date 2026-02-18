Del Genio: "Emergenza clamorosa dietro. E se Conte facesse questa mossa?"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio: "Ora c'è emergenza clamorosa in difesa, sono rimasti in quattro con Olivera per tre posti per tredici partite. I numeri sono chiari, le carenze in organico sono evidenti con Di Lorenzo e Rrahmani a lungo fuori, quasi tutta la stagione. Conte ora dovrà trovare una soluzione ma adesso non so se si potrà andare avanti numericamente con la difesa a tre oppure bisogna mettersi a quattro, giocare con due centrali e due terzini.

Beukema non sempre giocava e Buongiorno solo ora si sta riprendendo. Non solo se ci si può inventare Mazzocchi o Gutierrez come difensori a tre oppure ripeto se si può tornare a quattro".