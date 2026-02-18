Modugno: "Chivu ne esce male, si è autodistrutto dopo immagine bella di sé"

Francesco Modugno a Radio Marte ha analizzato il momento del Napoli, alle prese con la preparazione della sfida di domenica pomeriggio alla Atalanta. “Chivu- Bastoni? Chi ne esce veramente male e ne sono sorpreso, è Chivu che si è autodistrutto perché stava creando un’immagine bella, che piaceva a tutti, in controtendenza rispetto ai cliché del calcio. Invece poi si è omologato su un modo di fare che è molto comune nel mondo del calcio.

Il calcio è questo qua da sempre, questo è uno spirito che appartiene a tutti perché a turno c’è quello che simula, il compagno che va ad abbracciarlo ed il tifoso che esulta. §Il moralismo è stucchevole ed ipocrita: o la faccia davvero, questa battaglia culturale o la smettiamo qua”.