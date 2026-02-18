Modugno: "Chivu ne esce male, si è autodistrutto dopo immagine bella di sé"
Francesco Modugno a Radio Marte ha analizzato il momento del Napoli, alle prese con la preparazione della sfida di domenica pomeriggio alla Atalanta. “Chivu- Bastoni? Chi ne esce veramente male e ne sono sorpreso, è Chivu che si è autodistrutto perché stava creando un’immagine bella, che piaceva a tutti, in controtendenza rispetto ai cliché del calcio. Invece poi si è omologato su un modo di fare che è molto comune nel mondo del calcio.
Il calcio è questo qua da sempre, questo è uno spirito che appartiene a tutti perché a turno c’è quello che simula, il compagno che va ad abbracciarlo ed il tifoso che esulta. §Il moralismo è stucchevole ed ipocrita: o la faccia davvero, questa battaglia culturale o la smettiamo qua”.
Da 0 a 10: la squallida assonanza Vergara-Bastoni, i due missili di Conte, Alisson asfalta Lang e Buongiorno canta contro la paura di Arturo Minervini
Conte in conferenza: "Mancano 13 partite e sarà durissima, ecco cosa ho detto ai ragazzi. Su Alisson e Giovane..."
L'usura ha colpito anche McTominay, non ha recuperato: salta anche la Roma
Alisson Santos si presenta: "Napoli, che sogno! Da Conte imparo molto. Su ruolo, città e lingua..."
Conte in conferenza: "Basta discorsi arbitrali! Speriamo possano essere più coraggiosi. Tifosi unici a capire nostri sforzi"
Vergara: "Giocare a Napoli da napoletano è la cosa più facile che ci sia! Baratterei mio gol al Chelsea col passaggio del turno"
