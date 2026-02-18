Podcast Rai, Paganini: "Chivu, che c'entra Maradona? Perché salire in cattedra così?"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Paolo Paganini.

Juve, brutta imbarcata in Champions:

"C'è il precedente di Motta, che se non avesse perso Bremer poteva fare altro. Credo che questo sia il frutto di due mercato sbagliati. Uno non fatto assolutamente, uno sbagliato. Se vedi la rosa della Juve e la confronti con le altre che giocano la Champions, possiamo dire che non può essere li. Si parla di Di Gregorio, il primo gol con l'Inter ancora non l'ho capito. Ti manca Bremer, dietro sei nel nulla più totale. Davanti McKennie centravanti, vuol dire che non c'è altro, perché l'americano non ha mai fatto il falso nueve. Ovvio che poi i nodi vengano al pettine. E' chiaro che i conti tornano poi. La Juve, se vuole tornare ad alti livelli, deve fare una rosa importante. Altrimenti rischi di prendere queste imbarcate".



Come commenta le parole di Bastoni?

"Ha sbagliato Chivu. E' tornato su paragonando anche la mano de Dios di Maradona, che non c'entra assolutamente nulla. Allena da un anno e mezzo in A, stai facendo bene, perché devi salire in cattedra così?".