Schira sulla Juve: "5-2 umiliante e Spalletti c'entra! Ogni tanto palla in tribuna..."
Nicolò Schira, giornalista, esperto di mercato, sul suo canale Youtube ha commentato il ko della Juve in Champions contro il Galatasaray. "Il Galatasaray è una buona squadra, ma non è Real Madrid, Barcelona, Chelsea o Liverpool. 5 a 2 è un'umiliazione, e sul banco degli imputati c’è anche Luciano Spalletti, con questo vizio di impostare sempre il gioco. A volte non è una vergogna lanciare la palla in tribuna.
La Juve prende troppi gol e fatica a farne, evidentemente qualcosa non funziona. Adesso deve giocarsi tutto nel giro di pochi giorni: vincere in casa, tentare il miracolo con il Galatasaray e poi la partita con la Roma. Se non fa punti, rischia di non arrivare tra le prime quattro, e questo significa ridimensionare il progetto, dover prendere nuovi giocatori e non poter ripartire da Spalletti se non va in Champions".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Atalanta
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro