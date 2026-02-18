Schira sulla Juve: "5-2 umiliante e Spalletti c'entra! Ogni tanto palla in tribuna..."

vedi letture

Nicolò Schira, giornalista, esperto di mercato, sul suo canale Youtube ha commentato il ko della Juve in Champions contro il Galatasaray. "Il Galatasaray è una buona squadra, ma non è Real Madrid, Barcelona, Chelsea o Liverpool. 5 a 2 è un'umiliazione, e sul banco degli imputati c’è anche Luciano Spalletti, con questo vizio di impostare sempre il gioco. A volte non è una vergogna lanciare la palla in tribuna.

La Juve prende troppi gol e fatica a farne, evidentemente qualcosa non funziona. Adesso deve giocarsi tutto nel giro di pochi giorni: vincere in casa, tentare il miracolo con il Galatasaray e poi la partita con la Roma. Se non fa punti, rischia di non arrivare tra le prime quattro, e questo significa ridimensionare il progetto, dover prendere nuovi giocatori e non poter ripartire da Spalletti se non va in Champions".