Brambati: "Scudetto? Inter a +11 non dipende solo da infortuni, c'è un altro motivo..."

Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di Radio Marte dopo il pareggio maturato tra il Napoli e la Roma di Gasperini e con gli azzurri in fase di preparazione del match contro l’Atalanta.

“Napoli in totale emergenza, il rientro di qualcuno degli assenti sarebbe fondamentale ma bisognerebbe recuperarlo a livello atletico e performante: vedi Lukaku che a livello fisico sta bene, non altrettanto a livello performante”.

“Il -11 del Napoli dall’Inter non dipende solo dagli infortuni: credo che qualche giocatore si sia inconsciamente seduto sullo scorso scudetto. Vincere è difficile ma rivincere lo è ancora di più. Avrebbero forse dovuto superare sé stessi, cosa che chiaramente non è avvenuta. Poi gli infortuni hanno complicato tutto. Certe defezioni, come quella di Neres, hanno pesato tantissimo”.