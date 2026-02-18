Del Genio: "Mercato non è stato disastroso. Un solo errore su nove acquisti"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio: "Doppietta di Lang alla Juventus? Ho visto la partita e lui era molto coinvolto. Anche a Napoli alle volte ha fatto bene ma con Conte non è nato il feeling giusto. Ma facciamo attenzione a dare giudizi, era sbagliato parlare di mercato fallimentare, fare nove acquisti e generalizzare non è giusto. Bisogna approfondire. Io per esempio non me la sento di dirlo, Gutierrez ha qualità, Lang aveva buone qualità, idem Beukema. Solo su Lucca sono stato subito contrario ma solo per le caratteristiche e quindi per unico vero errore è stato lui. E su nove calciatori uno, e solo uno, lo puoi anche sbagliare".

