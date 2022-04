Del Genio: "Falso sia l'ultima occasione: anche le altre senza soldi ed il Napoli resterà lì"

Nel corso di A Tutto Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulla competitività del Napoli anche nei prossimi anni

Nel corso di A Tutto Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulla competitività del Napoli anche nei prossimi anni: "Non è l'ultima occasione per il Napoli come dicono alcuni. E' un'enfasi che capisco da parte di Spalletti per motivare il gruppo, ma anche il prossimo anno il Napoli sarà competitivo. Leggiamo del nuovo fair play finanziario che dovrebbe limitare di più, poi ci sono sempre gli acquisti dilazionati e le varie formule, ma i bilanci delle altre società le conosciamo. Non mi avventuro nei discorso finanziari, ma nessuna big italiana farà questo squadrone inarrivabile ed il taglio ingaggi del Napoli non dovrebbe ridurre più di tanto il valore medio della squadra. I segnali non sono positivi delle altre, la Juve non rinnova Dybala, il Milan neanche Kessie, l'Inter Perisic, quindi tutte ridurranno gli ingaggi".