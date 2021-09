Del Genio: "Fiorentina si preparerà una settimana, ecco il turnover che farei con lo Spartak"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della sfida con lo Spartak Mosca e la necessità del turnover: "La mia è di fare un turnover quasi totale perché ne hanno giocate tante sempre gli stessi, c'è una gara difficile da affrontare contro la Fiorentina che si preparerà per una settimana e Italiano è molto bravo sull'intensità. per essere più preciso: non farei giocare 90 a nessun titolare, 6-7 nuovi e farei fare delle staffette per alternare alcuni. Fabian e Anguissa li metterei 45 a testa, poi non so le condizioni di Demme altrimenti si può adattare Elmas nei due. In attacco e centrocampo si può ruotare, in difesa invece serve più coraggio per lanciare alcuni elementi".