Del Genio: "Grandi passi avanti! Che qualità in uscita con KDB, lì il Napoli faticava..."

vedi letture

Nel corso di Ne parliamo da Castel di Sangro su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la vittoria per 2-1 sull'Olympiacos: "Dobbiamo annotare dei grandissimi passi in avanti da parte del Napoli per fase difensiva fatta con attenzione e fisicità, fase di possesso con grande qualità, siamo usciti davvero molto bene dal basso.

L'anno scorso facevamo fatica ad uscire, ma quest'anno ai 3 ottimi centrocampisti s'è aggiunto De Bruyne che pure veniva anche lui a giocare e saliva proprio la qualità nell'uscita. Poi è vero che fino a quando a sinistra c'è McTominay vedremo cose diverse da destra, a destra c'è la catena con Politano e Di Lorenzo, a sinistra è giusto che lui cerchi posizioni più interne, poi vediamo con Gutierrez quando giocherà se cambierà qualcosa. Milinkovic? Avete già detto voi, non ho capito perché stava lì. Errore, incomprensione viene dopo, non capisco perché era già lì. Però non iniziamo con i merettiani o milinkoviciani con ognuo che aspetta gli errori degli altri, siamo così tifosi delle idee e non del Napoli. Da capire se c'era una voglia eccessiva di dimostrare una totale padronanza e forse è andato oltre dopo un'ottima partita".