Del Genio: “Ho un solo dubbio di formazione per l’Olympiacos e l’inizio campionato”

Nel corso di 'Ne Parliamo da Castel di Sangro' su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato dell'ultima amichevole pre-campionaot del Napoli e delle possibili scelte di Antonio Conte: "Olympiacos? Beukema o Juan Jesus è il mio dubbio, poi sugli altri 10 mi sento sicuro con Politano a destra e non Neres, McTominay e non Lang.

Siamo all’inizio, poi fra due mesi se dovesse mancare Buongiorno non credo ci sarà più ballottaggio e Beukema prenderà il sopravvento su Juan Jesus che è al suo ultimo anno mentre l’ex Bologna è un investimento. Ma la prima giornata il concetto conservativo di Conte può aprire al dubbio.

Politano è non Neres? Conte ragiona diversamente da noi, io lo farei pure giocare perché all’inizio con quel cambio di passo può fare la differenza soprattutto nelle prime giornate, ma più che dire la nostra opinione conta ciò che pensa Conte”.