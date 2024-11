Del Genio: “Il Napoli potrà competere fino alla fine solo se migliorerà la manovra offensiva”

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Canale 8, è intervenuto nel corso della trasmissione Linea Calcio: “Deve migliorare tutta la manovra offensiva del Napoli, questo è un dato certo, così come deve migliorare anche Lukaku. Ma per riuscire a fare quel passaggio ulteriore e per dire che il Napoli potrà competere fino alla fine, dovrà migliorare tutta la produzione offensiva della squadra”.