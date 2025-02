Del Genio: "Il Napoli sul mercato ha sottovalutato un dato troppo importante"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 a Ne Parliamo il Lunedì parlando del momento che sta vivendo il Napoli dopo il ko di Como: "C'è un dato troppo importante che non andava sottovalutato: i gol fatti. E' vero che il Napoli ha la miglior difesa e con quella si vince, ma come attacco il Napoli è a 17 gol da Inter e Atalanta.

Sono tanti punti, tante partite che restano sul filo e quando accade e hai meno energie, allora non vinci come è accaduto. Il Napoli a gennaio doveva acquistare dei gol. Dal mercato di gennaio invece è uscito Kvara che era il miglior assist-man e il secondo miglior goleador. Neres in calo, inoltre, era prevedibilissimo. Per me era stato preso come alternativa a Politano e insieme erano perfetti".