Del Genio: "Il rivoluzionario pezzotto Sarri aveva ragione, rigori solo a quelli con la maglia a righe!"

Nel corso di A tuttonapoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della questione arbitrale riguardante il Napoli: "In precedenza di rigori non concessi al Napoli, noi abbiamo fatto tutta la settimana a criticare allenatore e squadra. Mi pento di averla criticata troppo, pur giocando una schifezza, anche perché pure Juve e Inter giocano una schifezza e con i rigori staremmo ancora lì. Non dimentichiamo che due anni fa ci hanno tolto uno Scudetto, e sì, abbiamo ancora rabbia dentro.

Campionato finito? Ora dobbiamo prenderci il terzo o quarto posto, ci sarebbero feste in giro per l'Italia per il quarto posto ai danni del Napoli. Meritavamo ampiamente 4-5 punti in più, nonostante questo avremmo parlato di una squadra che può giocare meglio. Un rivoluzionario pezzotto lo disse, così devo chiamarlo perché chi è rivoluzionario lo è per sempre, non solo a fasi alterne: Sarri lo disse che i rigori venivano dati solo con la maglia a righe. Aveva ragione, ora non parla più. Ma non esiste più quello che abbiamo avuto noi. E qui ancora c'è chi lo rimpiange e rompe le... Io non lo voglio neanche più, pure se è un grande allenatore. Ora sarò durissimo anche con chi parla ancora di Sarri".