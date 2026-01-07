Del Genio: "Juan Jesus sereno, Buongiorno un po' agitato. Visto a Roma nel finale?"

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Canale 8 del momento che sta vivendo in stagione il Napoli e si è soffermato in modo particolare su un giocatore: "Juan Jesus? In questo momento l'aspetto psicologico è fondamentale. Lui è tranquillo e trasmette serenità mentre Buongiorno lo vedo un po' agitato. Domenica ha fatto un errore che non molti hanno notato con la Lazio in nove. Errore che ha portato alla punizione con la traversa di Guendouzi. Irruenza non giusticata, la sua. Da grande estimatore di Buongiorno, per me dopo Udine con Zaniolo ci sta che possa al momento restare fuori, e poi comunque quello che succede in allenamento noi non lo sappiamo".