Del Genio: "Juan Jesus sereno, Buongiorno un po' agitato. Visto a Roma nel finale?"
Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Canale 8 del momento che sta vivendo in stagione il Napoli e si è soffermato in modo particolare su un giocatore: "Juan Jesus? In questo momento l'aspetto psicologico è fondamentale. Lui è tranquillo e trasmette serenità mentre Buongiorno lo vedo un po' agitato. Domenica ha fatto un errore che non molti hanno notato con la Lazio in nove. Errore che ha portato alla punizione con la traversa di Guendouzi. Irruenza non giusticata, la sua. Da grande estimatore di Buongiorno, per me dopo Udine con Zaniolo ci sta che possa al momento restare fuori, e poi comunque quello che succede in allenamento noi non lo sappiamo".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina UfficialeInfortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
07 gen 2026 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Hellas Verona
In primo piano
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Finalmente gol su palla inattiva! Dobbiamo essere più cinici! Spero per Neres. Su Juan Jesus..."
Fabio TarantinoTuttonapoliTop10 Gol 2025 - Neres-Anguissa show, presenti due super colpi e c'è McTominay!
Pierpaolo MatroneHojlund: "Ho voluto solo il Napoli! Mi ispiro a Lukaku e CR7. Conte? Incredibile. Sul futuro..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com