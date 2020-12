Del Genio: "Le prime due sentenze nel cestino! Ora però occhio ad altre situazioni..."

Paolo Del Genio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni che ha di fatto ribaltato la sconfitta a tavolino ed il punto di penalizzazione dati al Napoli per il match mai giocato controf la Juve: "Non guardo le trasmissioni, ma oggi vorrei guardarle tutte quelle di chi parlava di 3-0 giusto. Con le prime due sentenze possiamo fare la pallina e lanciarla nel cestino. Non ringraziamo nessuno però perché era solo quello che ci spettava ed ora occhio ad altre situazioni perché il Napoli è ancora in credito di parecchio, a partire dagli arbitraggi"